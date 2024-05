कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Heeramandi Twitter Review: बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जल्द ही अपनी पहली वेब सीरीज हीरामंडी लेकर आ रहे हैं। हीरामंड़ी अपने फर्स्ट लुक रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में छाई हुई है। वहीं कल ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाकेदार तरीके से रिलीज हुई। फैंस लंबे इस सीरीज का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि, हीरामंडी अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो पाई या नहीं।

एक ट्विटर यूजर ने हीरामंडी की तारीफ करते हुए लिखा कि, "हीरामंडी एक विजवली स्टनिंग सीरीज है, जो यकीनन भारत में अब तक बनी सबसे बेस्ट सीरीज है। हर एक फ्रेम की डिटेलिंग काफी कमाल है, जिसमें सेट डिजाइन, सुंदर लाइटनिंग और एक्ट्रेस द्वारा पहनी गई शानदार कॅास्ट्यूम्स शामिल हैं।"

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि, "हर बार जब शर्मिन सेगल स्क्रीन पर आती है मुझे लगाता है कि मैं इसे बंद कर दूं। कोई इतना भयानक एक्टर कैसे हो सकता है। 2 पैसे का टैलेंट नहीं।"

Sanjay Leela Bhansali wasted 200 crores, 400 minutes of watch time, and India's struggle for Independence, to say what could have been said in a single sentence: a woman is a woman's greatest enemy.#HeeraMandiOnNetflix #HeeramandiReview pic.twitter.com/Nj1kDjIeqM — Oninthough G (@OninthoughG) May 1, 2024

एक और यूजर ने सीरीज के बारे में लिखा कि, "जो बात एक वाक्य में कही जा सकती थी उसे कहने के लिए संजय लीला भंसाली ने 200 करोड़, 400 मिनट देखने का समय और भारत की आजादी के स्ट्रगल को बर्बाद कर दिया: एक महिला ही एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।"

वहीं एक अन्य यूजर ने इसकी तारीफ में लिखा कि, "पूरी सीरीज मैंने एक बार में देख ली। 8 घंटे लगातार सोफे पर बैठी रही। भव्य, शानदार एक्टिंग, गजब डॉयलॉग्स, खूबसूरत लिबास। लगा सचमुच उस युग में पहुंच गई।"

#HeeramandiReview

Rating ;⭐⭐⭐⭐/5

Just finished this series. Only for one word Masterpiece for this year .#SanjayLeelaBhansali direction, Cinematography, Soulful music ,drama & Patrodism 🔥🔥🔥

Special for @aditiraohydari work are Amazing. well done Performance all cast 👍 pic.twitter.com/KWdlvQPaRf — Hitesh Kumar (@HiteshK97911129) May 1, 2024

एक ट्विटर यूजर ने लिखा आदिती की एक्टिंग की तारीफ में लिखा कि, "अभी ये सीरीज कंप्लीट की। इस साल संजय लीला भंसाली के निर्देशन, छायांकन, भावपूर्ण संगीत, ड्रामा और देशभक्ति के लिए सिर्फ एक ही शब्द मास्टरपीस। स्पेशली अदिति राव हैदरी के अद्भुत काम के लिए। सभी कलाकारों का अच्छा प्रदर्शन।"

इस फिल्म से हुआ संजय लीला भंसाली का डेब्यू

इस सीरीज को मेकर्स ने 1 मई 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया। बता दें कि, बॉलीवुड फिल्म रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी बिग बजट पिरिऑडिक फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद अब संजय लीला भंसाली ने वेब सीरीज हीरामंडी से अपना डिजिटल डेब्यू किया है। इस सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मिन सहगल और संजीदा शेख को लीड रोल में है।