रियाद, सऊदी अरब (एएनआई)। Saudi Arabia bans Tablighi Jamaat: सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इस संगठन को "समाज के लिए खतरा" और "आतंकवाद के एंट्री गेट में से एक" करार दिया है। बता दें कि देश के इस्लामी मामलों के मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक घोषणा की है, जिसमें मस्जिदों को निर्देश दिया गया कि वे शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को चेताएं कि इस संगठन के साथ न जुड़ें।

सऊदी सरकार ने मस्जिदों को दिए निर्देश, तब्लीगी जमात के खतरे से लोगों को बचाएं

सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय के एक ट्वीट में "इस्लामिक मामलों के महामहिम मंत्री, डॉ # अब्दुल्लतीफ अल_शेख ने मस्जिदों के प्रचारकों और मस्जिदों को निर्देश दिया कि अगले शुक्रवार की प्रार्थना के दौरान तब्लीगी और दावा समूह (Tablighi and Da'wah group) जिन्‍हें अल अहबाब भी कहते हैं के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी जाए कि उनसे न जुड़ें। सऊदी सरकार ने मस्जिदों से लोगों को उस खतरे के बारे में जागरुक करने के लिए भी कहा जो तब्लीगी जमात से समाज को होता है।

His Excellency also directed that the sermon include the following topics:



1- Declaration of the misguidance, deviation and danger of this group, and that it is one of the gates of terrorism, even if they claim otherwise.

2- Mention their most prominent mistakes.