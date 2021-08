लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मामलों में बड़ी गिरावट के साथ आज सोमवार से राज्य भर के स्कूल खाेल दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए खोले गए स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, लखनऊ सिटी मोंटेसरी स्कूल की सीनियर सेक्शन की प्रभारी अन्विता वर्मा ने कहा कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। हर फ्लोर पर सैनिटाइजर लगाए गए हैं। छात्रों और शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के लिए भी मास्क अनिवार्य है। सोशल डिस्टेसिंग का ठीक से पालन किया जा रहा है।

Schools re-open for classes 9th to 12th in the state



We're following all protocols incl wearing a mask, hand sanitisation and physical distancing at the school. This will help us fight against the possible third wave of COVID, says a student



Visuals from Ghaziabad & Prayagraj pic.twitter.com/PK0VAVhTYt