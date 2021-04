कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। कोरोना वायरस संकट के दाैरान देश के कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की सामने आ रही है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में एक राहत भरी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन टैंकर के साथ दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन आज बोकारो से लखनऊ के लिए रवाना हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन कल शनिवार तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ के अस्पतालों में बेड भर गए हैं। इस संबंध में शहर के आलमबाग क्षेत्र में अवध अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और हमारे पास बेड और ऑक्सीजन की कमी है। अस्पताल इस समय ओवरलोड है। हमें मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेड भी लगाने पड़े हैं।

Second Oxygen special train for Lucknow with loaded tankers of oxygen departed from Bokaro at 1350 hours today, likely to reach tomorrow: Ministry of Railways pic.twitter.com/jT0B4KUdKM

Oxygen being supplied to hospitals in Lucknow amid Police protection for safe transportation. An Oxygen Plant Manager says, "There's shortage, I don't have liquid. We're supplying only to Lokbandhu hospital & Balrampur hospital, as per govt order. Not providing to pvt consumers." pic.twitter.com/jO3aliYWzB