कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार रात डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार जा पलटा। इससे कार में सवार 7 लोगों की जान पहुंच गई। हादसा रात करीब 12:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक इस घटना को लेकर मथुरा एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेल टैंकर के कार से टकरा जाने से दो महिलाओं सहित सात लोगों की मौत हो गई। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

