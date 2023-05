कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। फिल्म 'द केरल स्टोरी' का टीजर जब से रिलीज हुआ है तब से ये एक चर्चा का विषय बनी हुई है। ट्रेलर रिलीज के बाद से इसे बैन करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। अब 5 मई को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसके बाद भी देश के कई हिस्सों में इसे लेकर विवाद चल रहे हैं। यही नही बल्कि कई शहरों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग तक बंद कर दिया गया है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस फिल्म की कहानी को काफी गलत तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म पर चल रही तू तू मैं मैं पर अब शबाना आजमी फिल्म के सपोर्ट में आकर अपना बयान दिया है।

शबाना आजमी का मुंह तोड़ जवाब

आम लोग ही नही बल्कि कई एक्टर एक्ट्रेस भी फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे है जो फिल्म के समर्थन में है। शबाना आजमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'जो लोग द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की बात करते हैं, वे उतने ही गलत हैं, जितने कि वे लोग जो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पर बैन लगवाने के वक्त थे। एक बार किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा सर्टिफाइड कर दिए जाने के बाद किसी को भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी बनने का अधिकार नहीं है।'

Those who speak of banning #The Kerala Story are as wrong as those who wanted to ban Aamir Khan&यs #Laal Singh Chaadha. Once a film has been passed by the Central Board of Film Certification nobody has the right to become an extra constitutional authority .