कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। शाहरुख खान ने दिल्ली में COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए 500 रेमेडिसविर इंजेक्शन दान किए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा किया और सुपरस्टार को धन्यवाद देते हुए कहा, "यह ऐसे समय में आया है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।" जैन ने कथित तौर पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की तीसरी लहर "अभी खत्म नहीं हुई है।'

शाहरुख ने भी ट्वीट कर कहा- शुक्रिया

जैन को जवाब देते हुए, शाहरुख खान ने ट्वीट किया, "@MeerFoundation की सराहना के लिए @SatyendarJainji को धन्यवाद। यह संकट केवल तभी दूर होगा जब हम एक संयुक्त मोर्चे को बनाए रखना जारी रखेंगे। मैं और मेरी टीम भविष्य में भी मदद करने के लिए उपलब्ध हैं। उनकी सभी सेवा के लिए आपकी टीम को धन्यवाद।” बता दें इससे पहले अक्टूबर में, SRK ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2,000 पीपीई किट दान किए थे। पिछले महीने, उन्होंने केरल में 20,000 एन -95 मास्क वितरित किए।

Thank you @SatyendarJain ji for the appreciation towards @MeerFoundation. This crisis will be overcome only if we continue to maintain a united front. My team and I are available to help in the future as well. Thank you to your team for all their service. https://t.co/TJJdRcX9G6