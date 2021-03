नई दिल्ली (एएनआई)। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने प्रशंसकों को शुभकामनाएं भेजने के लिए टि्वटर पर धन्यवाद दिया।हालांकि, अफरीदी के एक साधारण ट्वीट ने उनकी उम्र के बारे में और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है जो हमेशा क्रिकेट की दुनिया में बहस का एक बड़ा बिंदु रहा है। अफरीदी ने सोमवार को ट्वीट किया, "सभी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद! आज 44 साल का हो गया। मेरा परिवार और मेरे प्रशंसक मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वास्तव में मुल्तान के साथ मेरे कार्यकाल का आनंद ले रहे हैं।'

आईसीसी रिकाॅर्ड बुक में 41 साल के

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अफरीदी का जन्म 1 मार्च, 1980 को हुआ था, ऐसे में अफिशयली उनकी उम्र 41 साल हुई। मगर अफरीदी खुद को 44 का बता रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब अफरीदी अपनी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। 2019 में अफरीदी ने खुलासा किया था कि जब 1998 में उन्होंने करियर की शुरुआत की तब वह 16 साल के नहीं बल्कि 19 साल के थे। रिकॉर्ड बुक के अनुसार, अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाया था, जब वह सिर्फ 16 साल के थे। मगर उनके दावे इस रिकाॅर्ड को गलत बताते हैं।

Thank you very much for all the lovely birthday wishes - 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans.