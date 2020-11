कराची (एएनआई)। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हारिस राउफ से अनुरोध किया है कि अगली बार उन्हें गेंद धीमे फेंके। बता दें रविवार को रउफ की एक तेज इनस्विंगर गेंद को अफरीदी नहीं खेल पाए और बोल्ड हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2020 के एलिमिनेटर दो में रऊफ ने अफरीदी को खूबसूरत इनस्विंग डिलीवरी के साथ गोल्डन डक आउट किया था। हालांकि अफरीदी को पवेलियन भेजते हुए रउफ ने माफी भी मांगी थी।

अफरीदी ने ट्वीट कर कही ये बात

इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अफरीदी ने स्वीकार किया कि यह एक शानदार यॉर्कर थी और मजाक में उन्होंने गेंदबाज से अगली बार धीमी गति से गेंदबाजी करने के लिए कहा। अफरीदी ने एक ट्वीट में कहा, "यह एक बेहतरीन और शानदार यॉर्कर थी। हारिस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कृपया अगली बार धीमी गति से गेंदबाजी करें। कल के रोमांचक मैच का इंतजार करें। पूरे सीजन में हमारा समर्थन करने के लिए सुल्तान प्रशंसकों का शुक्रिया।'

It was a great and unplayable yorker Haris very well bowled! Please bowl slow to me next time 😜 congratulations to Qalandars for final berth. Look forward to an exciting match tomorrow. Thank you Sultans fans for supporting us throughout the season. https://t.co/GySOxr43ov