कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Public Review: शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' आज 9 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। जिसमें दोनों एक्टर्स पहली बार एक एकसाथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। दोनों की आन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इस ह्यूमन रोबोटिंक फिल्म के क्रेज के बारें में इसकी एडवंास बुकिंग से ही पता लगाया जा सकता है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 2 करोड़ के टिकट बेच दिए थे। वहीं रिलीज के बाद हर तरफ फैंस सिर्फ फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। देखें पब्लिक रिव्यू...

ट्विटर पर एक फैंन ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि, पहला दिन पहला शो 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फुल कॉमेडी रोमांस मूवी थैंक्यू शाहिद कपूर सर इस फिल्म के लिए।

First'day first show #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya

Full comedy romance thank you @shahidkapoor sir for this movie pic.twitter.com/Ju6wh8OhRh — Jai kumar sen 🗨️ (@jaikumarsen777) February 9, 2024

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि, यह वास्तव में बहुत बढ़िया और बहुत शानदार और शानदार फिल्म है। जाइये और देखिये 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को नजरअंदाज न करें।

This is really great and such a fabulous and great movie guy. Don't ignore jaiye aur dekhiye #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya pic.twitter.com/XCtMa8OqEh — Nirmesh Wagh (@nirmesh_Wagh) February 9, 2024

एक अन्य यूजर ने लिखा कि, 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में, शाहिद और कृति की केमिस्ट्री फिल्म की आत्मा है, जो हर साझा पल के साथ उनके किरदारों में जान डाल देती है।

In #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya, Shahid and Kriti's chemistry is the soul of the film, breathing life into their characters' journey with every shared moment. pic.twitter.com/kGG7wRB603 — AKSHAY (@Stan4Akshay) February 9, 2024

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि, व्यूवर्स की आखों को विजवल ट्रीट मिलती है क्योंकि, शाहिद और कृति सहजता से अपने पात्रों को दृढ़ विश्वास के साथ जीवंत करते हैं

Audiences are treated to a visual feast as Shahid and Kriti effortlessly bring their characters to life with conviction#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiyapic.twitter.com/kLJF2K840j — Naeem (@Naeem12_Gr) February 9, 2024

एख फैन ने फिल्म की तारीफ में लिखा कि, बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करे अभी थिएटर में जाओ कृति सेनन और शाहिद कपूर की इस शानदार फिल्म का आनंद लो

Bilkul bhi time Ko vyast Na Kare abhi theater mein jao Kriti Sanon aur Shahid Kapoor ki ish shandar movie ka Anand lo #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya pic.twitter.com/fmchmdeClB — Chand Rana (@ChandRana6497) February 9, 2024