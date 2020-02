कानपुर। Shahid Kapoor Happy Birthday: शाहिद कपूर आज अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रटे कर रहे हैं। शाहिद ने बाॅलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं जिनमें से हाल ही में रिलीज हुई कबीर सिंह थी। इसके अलावा जब वी मेट और उड़ता पंजाब में वो बेस्ट परफार्मर रहे। हालांकि इस खास मौके पर बाॅलीवुड के कबीर सिंह यानि की शाहिद कपूर को उनके फैंस ने काफी प्यार से ट्रीट किया है और बर्थडे पर बेस्ट विशेज दी हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टर को लोगों ने किस तरह विश किया।

फैंस ने की लम्बी उम्र की कामना

एक ट्विटर यूजर फैन ने शाहिद को बर्थडे विश करते हुए लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत- बहुत बधाई, मेरे बड़े भाई और बाॅलीवुड के चाॅकलेट ब्वाॅय शाहिद कपूर को हैप्पी बर्थडे। लव यू एंड लिव लाॅन्ग।'

Wish you a very happy birthday my big brother the chocolate boy of Bollywood @shahidkapoor love you so much live lone 💓🌹🍮 @TeamShahidK @ShahidWebsite #ShahidKapoor — Mr.Bhatia (@TheHappybhatia) February 24, 2020

फैंस ने बेहतरीन करीयर की विश दी

एक यूजर ने और शाहिद को बधाई देते हुए ट्वीट किया, 'मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे शाहिद कपूर। आने वाला साल आपके लिए और भी सक्सेजफुल हो। ढेर सासा प्यार। हैप्पी बर्थडे शाहिद कपूर।'

Extra special wishes for an extra

special day 🎂 May you have much happiness and love in every

single way.❤ #ShahidKapoor



Happy Birthday @shahidkapoor

God bless, wish you

have a super amazing year ahead.#HappyBirthdayShahidKapoor pic.twitter.com/KhiFJWq8aY — Shiv Dutta 💫 (@imshiva17) February 24, 2020

एक फैन तो इस दिन को बताया खास

एक अन्य फैन ने भी ट्वीट कर विशेज भेंजी और लिखा, 'एक्स्टरा स्पेशल विशेज एक्स्ट्रा स्पेशल डे पर, भगवान करे आपको ढेरों खुशियां मिले और ढेर सारा प्यार भी शाहिद कपूर। हैप्पी बर्थडे शाहिद कपूर। भगवान की कृपा आपके साथ है, आने वाला साल आपके लिए एमेजिंग हो।'

Happy birthday to Very Special @shahidkapoor

who is very dearly in every Shanatics Heart.

You are a ray of Sunshine & Always make us Happy

Thank you for being the Incredible

person that U are #ShahidKapoor We wish you Eternal Happiness. LoveU SK #HappyBirthdayShahidKapoor pic.twitter.com/8JsAIsNZoe — Sheena❤Shahid #HappyBirthdayShahidKapoor (@SheenaluvShahid) February 24, 2020

'शाहिद कपूर एक अच्छे इंसान'

एक फैन तो एक्टर की तस्वीरों का कोलाज बना कर ट्वीट किया और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे शाहिद कपूर जो हर दिल की धड़कन है। आप सूरज की वो किरण हो जो हमे हमेशा हैप्पी कर देते हो। थैंकयू एक अच्छा इंसान होने के लिए, जो आप हो भी। शाहिद हम आपको दिल से जन्मदिन की बधाई देते हैं। लव यू शाहिद कपूर।'

फीमेल फैन ने साथ मे तस्वीर की शेयर

शाहिद कपूर की एक फीमेल फैन ने उनकी सभी फिल्मों का कोलाज और उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'शाहिद कपूर आप हमेशा ही स्पेशल रहे हो और आगे और भी माइलस्टोन आपको अचीव करने हैं, एक ऊंचाई को छूना है और सक्सेज की एक गाथा लिखनी है। आपको साल 2020 में ढेरों खुशियां मिलें। ढेर सारा प्यार।'

@shahidkapoor You are, and will always be very special ✨ Here&यs to many more milestones, achieving greater heights, and basking in all the well deserved glory ❤️



Wishing you all the happiness in 2020, Sha!! Much love. God bless 💫 #happybirthdayshahidkapoor #ShahidKapoor pic.twitter.com/PfHysPQHxN — saloni jain (@jainsaloni98) February 24, 2020

Posted By: Vandana Sharma