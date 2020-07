View this post on Instagram

The queen of problem-solving, be it maths or life! Meet #ShakuntalaDeviOnPrime July 31, on @primevideoin. Trailer out now! @sanyamalhotra_ @senguptajisshu @theamitsadh @lucalvani @directormenon @sonypicsprodns @ivikramix @abundantiaent @shikhaarif.sharma