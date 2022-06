कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और संजय दत्त जैसे स्टारकास्ट वाली फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में रणबीर के लुक को देखकर फैंस हैरान हो रहे है। रणबीर ट्रेलर में एक योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त एक खलनायक का रोल कर रहे है। फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का जौनर एक्शन, लव स्टोरी, ड्रामा, कॉमेडी है। फिल्म के टीजर और पोस्टर रिलीज होने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट कितनी पीक पर थी, इसका अंदाजा ट्रेलर पर फैंस का रियैक्शन देखकर लगाया जा सकता है। फिल्म को करण मल्होत्रा ने डॉयेरेक्ट किया है और फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में उतरेगी।

