नई दिल्ली (एएनआई)। बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर फिल्म निर्माता करण जौहर की नई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी (डीसीए) में शामिल हो गई हैं। करण ने अपने ट्विटर हैंडल पर शनाया का एक वीडियो साझा किया, साथ ही इस बात की जानकारी भी दी। करन ने ट्वीट किया, "हमारे बढ़ते @dcatalent परिवार में एक सदस्य और जुड़ा। शनाया कपूर आपका स्वागत है। अपने प्यार और आशीर्वाद की बारिश में हमारा साथ दें, क्योंकि वह धर्मा प्रोडक्शंस के तहत अपनी पहली फिल्म करने जा रही हैं। फिल्म की शूटिंग इस जुलाई में शुरु हो रही है।'

Welcome to the #DCASquad, @shanayakapoor! It&यs going to be an unforgettable and exciting journey that begins with your first film with @DharmaMovies, this July.@apoorvamehta18 @buntysajdeh @RajeevMasand #UdaySinghGauri @dcatalent pic.twitter.com/WlNcPyEEzR