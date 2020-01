कानपुर। Sharjeel Imam से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस दाैरान जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र शर्जील इमाम ने कई खुलासे किए हैं। न्यूज एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ट्वीट किया है कि पूछताछ में पता चला है कि शर्जील इमाम अत्यधिक कट्टरपंथी हैं और उसका मानना है कि भारत को एक इस्लामिक राज्य होना चाहिए। इसके अलावा उसने यह भी माना है कि उसके अलग-अलग भाषणों के वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस इस्लामिक यूथ फेडरेशन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ शर्जील इमाम के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। शर्जील का कहना है कि उसे उसकी गिरफ्तारी पर कोई पछतावा नहीं है। उसके सभी वीडियो फोरेंसिक साइंस लैब में भेजे जा रहे हैं और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है।

Delhi Police Sources: Police are also examining Sharjeel Imam's connections with Islamic Youth Federation & Popular Front of India. He has said he has no remorse over his arrest. All his videos are being sent to Forensic Science Lab & his social media accounts are being examined. https://t.co/NV9DzoFVhf pic.twitter.com/gxc0i8R0JL