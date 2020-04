नई दिल्ली (एएनआई)। पॉलिटीशियन और वेटेनर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को फेमस फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी। नया दौर और हमराज जैसी हिट फिल्में बनाने वाले चोपड़ा 22 अप्रैल 1914 को पैदा हुए थे।

सोशल मीडिया पर किया याद

शत्रुघ्न ने पाप्युलर टीवी सीरीज 'महाभारत' के प्रोड्यूसर रहे चोपड़ा को सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से याद करते हुए उनके प्रति अपनी भावनायें बताईं। सिन्हा ने कहा कि महान फिल्म निर्माता वीआर चोपड़ा के लिए श्रद्धांजलि और प्रार्थना, वे सही मायनों में शानदार फिल्ममेकर, और डायरेक्टर थे। वे अपने दौर के सबसे अच्छे फिल्म निर्माताओं में से एक थे। 'नसीब' फेम एक्टर ने कुछ क्लासिक फिल्मों को भी याद किया, जो चोपड़ा ने बतौर फिल्म निर्माता भारतीय सिनेमा उद्योग को दी थी।

Homages, tributes & prayers for the great filmmaker, par excellence legend in the true sense, producer, director, late & great, pioneer, #BRChopra on his birth anniversary. He has left behind an enormous legacy of several hit films & immortal gems for us to cherish for a lifetime