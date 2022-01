नई दिल्ली (एएनआई)। हाॅलीवुड के दिग्गज कलाकार सिडनी पोइटियर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। अनुपम खेर और अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड सितारे महान अभिनेता सिडनी पोइटियर को याद कर रहे हैं। एकेडमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता, सिडनी पोइटियर कई लोगों के लिए प्रेरणा थे। बहामियन अभिनेता ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित हॉलीवुड फिल्मों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। उनकी चर्चित फिल्में 'द डिफिएंट ओन्स', 'पोर्गी एंड बेस', 'ए किशमिश इन द सन', 'पेरिस ब्लूज', हैं।

बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग

अपने मनमौजी अभिनय से, अभिनेता-निर्देशक ने न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग अर्जित की। अपने 'बचपन के आदर्श' के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक साथ उनकी एक अनदेखी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "सिडनी पोइटियर, मेरे बचपन के आदर्श, आजीवन प्रेरणा और मेरी कुछ पसंदीदा फिल्मों के सितारे... हमेशा के लिए आपका प्रशंसक। रेस्ट इन पीस।"

Sidney Poitier, my childhood idol, lifelong inspiration & star of some of my favourite films... Forever your fan & admirer… Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/tN3pXKxt3W

अनुपम खेर ने 2013 में महान अभिनेता से मिलने की यादों को फिर से याद किया। उन्होंने दिवंगत स्टार के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा, "मुझे 2013 की शुरुआत में महान अभिनेता #SidneyPoitier से मिलने का सम्मान मिला। वह मेरे लिए अपने समय के साथ उदार थे। वह यह जानकर विशेष रूप से खुश थे कि मेरे पास एक अभिनय स्कूल था। एक शानदार अभिनेता और एक तरह के व्यक्ति जिनसे मैं मिला हूँ! ओम शांति!"

रणदीप हुड्डा ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत अभिनेता की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करके सिडनी के निधन पर शोक व्यक्त किया। फोटो के साथ टैग में लिखा है, "RIP"।



राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी ट्वीट किया, "रेस्ट इन पीस !!! #SidneyPoitier"।

वहीं हॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी सिडनी पोइटियर के निधन पर दुख जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।

Through his groundbreaking roles and singular talent, Sidney Poitier epitomized dignity and grace, revealing the power of movies to bring us closer together. He also opened doors for a generation of actors. Michelle and I send our love to his family and legion of fans. pic.twitter.com/zkYKFSxfKA