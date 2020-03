अरमान मलिक ने कहा और नहीं सह सकता और डिलीट कर दीं इंस्टाग्राम पोस्ट,फैंस हुए हैरान

कानपुर। फेमस यंग सिंगर अरमान मलिक वेडनेस डे को अचानक अपने इंस्टाग्राम एकांउट से सब कुछ डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लेट नाइट एक पोस्ट भी लिखा जिसमें कहा कि अब और नहीं सह सकता। ये पोस्ट ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट लेटर्स में लिखी गई है। सभी इस बात से शॉक्ड हैं पर कोई नहीं जानता कि अरमान ने ऐसा क्यों किया है।

हैक्ड या डिप्रेशन

अचानक सारे पोस्ट के डिलीट होने और इस पोस्ट को देखने के बाद अरमान के करीब 80 लाख फॉलोअर्स और फैंस सदमे में आ गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरमान को ये कदम उठाना पड़ा। कुछ फैन्स को लग रहा है कि उनकी प्रोफाइल हैक हो गई है।

जबकि कुछ को लग रहा है कि अरमान किसी वजह से डिप्रेशन में हैं। अरमान मलिक के इस कदम के बाद फैंस उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ को तो यकीन नहीं है कि अरमान ऐसा कर सकते हैं और अकाउंट हैक होने की संभावना के चलते वे पूछ रहे हैं कि अरमान ये आप ही हैं ना। वहीं जिनको ये लग रहा है कि अरमान डिप्रेशन में हैं वे कह रहे हैं कि अरमान ऐसा मत करिए सब कुछ समय के साथ ठीक हो जायेगा।

There&यs more harm in assuming and letting your mind jump to conclusions, than knowing the actual truth. Hang in there and you will know everything sooner than later.