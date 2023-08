कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Rahul Gandhi 'Flying Kiss' : लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लोकसभा में 'दुर्व्यवहार' का आरोप लगाया। निचले सदन में बुधवार को राहुल गांधी द्वारा मणिपुर हिंसा में सरकार पर 'भारत माता की हत्या' करने का आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का पहला मौका दिए गए राहुल गांधी अपने भाषण के तुरंत बाद राजस्थान के लिए रवाना हो गए। हालांकि सांसद स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि जाने से ठीक पहले कांग्रेस नेता ने फ्लाइंग किस दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, ''मुझे किसी बात पर आपत्ति है तो वह है कि जिसे मेरे सामने बोलने का मौका दिया गया उसने जाने से पहले अभद्रता की। यह केवल एक स्त्रीद्वेषी व्यक्ति ही है जो उस संसद में फ्लाइंग किस दे सकता है जिसमें संसद की महिला सदस्य बैठती हैं। देश की संसद में ऐसा अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया।

#WATCH | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "He gives a flying kiss. What has happened to Rahul Gandhi? So many women are seated there (in the House). He has no manners. It is very painful..." https://t.co/IudK9YS0zw pic.twitter.com/Ta3xZq7l9P