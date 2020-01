कानपुर (फीचर डेस्क)। सोनम कपूर आहूजा फिलहाल लदंन में हैं। उन्होंने लंदन से वहां की टैक्सी सर्विस को लेकर अपना डर लोगों के सामने रखा है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वह एक कैब ड्राइवर के बिहेवियर से काफी डर गई हैं। सोनम ने लिखा कि उन्हें एक टैक्सी सर्विस के साथ लंदन में काफी डरावना एक्सपीरियंस हुआ। साथ ही उन्होंने लोगों को वॉर्न किया कि वे केयरफुल रहें। उनकी सलाह थी कि लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब का इस्तेमाल करें, वही सबसे सेफ ऑप्शन है।

Hey guys I&यve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I&यm super shaken.