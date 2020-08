नई दिल्ली (एएनआई)। अभिनेता सोनू सूद जिन्होंने पहले प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक जॉब पोर्टल 'प्रवासी रोज़गार' शुरू किया था, ने सोमवार को कहा कि वह उन 20,000 कर्मचारियों को रहने की जगह भी मुहैया करवाएंगे। जिन्होंने नोएडा में एक गारमेंट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया है। 'दबंग &यअभिनेता, जिन्हें उनके परोपकार कार्यों के लिए 'मसीहा&य के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को रहने की जगह प्रदान करने की घोषणा टि्वटर पर की।

सोनू ने ट्वीट करके दी जानकारी

सोनू ने ट्वीट किया, 'मुझे अब 20,000 प्रवासियों के लिए रहने की जगह की पेशकश करने में खुशी हो रही है, जिन्हें @PravasiRojgar के माध्यम से #Noida में गारेमेंट फैक्ट्री में नौकरी प्रदान की गई है। #NAEC अध्यक्ष श्री ललित ठुकराल के समर्थन से, हम इस नेक कार्य के लिए चौबीसों घंटे काम करेंगे।"

I am delighted to now offer accommodation for 20,000 migrated workers who have also been provided jobs in garment units in #Noida through @PravasiRojgar. With the support of #NAEC President Shri Lalit Thukral, we will work round the clock for this noble cause 😇 @lalit_thukral pic.twitter.com/XejomrrPaL