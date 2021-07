नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटरों वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग ने गुरुवार को सौरव गांगुली के 49 वें जन्मदिन पर दादा को शुभकामनाएं दीं। लक्ष्मण ने गांगुली को उनके जन्मदिन पर "जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ" की कामना की और पूर्व भारतीय कप्तान के साथ उनके खेल के दिनों की एक तस्वीर साझा की।

लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं @ SGanguly99। आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और कभी न खत्म होने वाले आनंद का उपहार दिया जाए। आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं।"

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने गांगुली को उनके जन्मदिन पर "अच्छे स्वास्थ्य" की कामना की। सहवाग ने कहा, "दादा के जुनून, दादा के इरादा की बराबरी कुछ ही कर सकते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहे हैं। दादा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।"

बोर्ड अध्यक्ष को शुभकामनाएं देने के लिए बीसीसीआई भी आगे आया। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, 'यहां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष एस गांगुली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

When Dada led you on to the field, you somehow felt taller. Happy Birthday to the captain who patted your back when you did well and put a hand around your shoulder when you didn&यt. #DadaBornleader @SGanguly99

2002 में गांगुली के नेतृत्व में वनडे में पदार्पण करने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक भावनात्मक संदेश पोस्ट किया। कैफ ने ट्वीट किया, "जब दादा आपको मैदान पर ले गए, तो आप किसी तरह लंबा महसूस कर रहे थे। कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करने पर आपकी पीठ थपथपाई और आपके कंधे पर हाथ रखा।'

আমার প্রিয় দাদি। শুভ জন্মদিন। আপনার সামনে একটি স্বাস্থ্যকর এবং সুখী বছর কামনা করি|



My beloved Dadi. Happy birthday. Wishing you a healthy and happy year ahead.

पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 एकदिवसीय मैच खेले। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सभी प्रारूपों में 18,575 रन बनाए। गांगुली ने सभी प्रारूपों में 195 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और उनमें से 97 मैच जीते। कोलकाता के राजकुमार ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद अपने करियर को समय दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खेलना जारी रखा लेकिन 2012 में घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया।