नई दिल्ली (पीटीआई)। केरल में मानसून के दस्तक देते ही देश में चार महीने के बरसात के सीजन की शुरुआत हो गई है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर सामान्य तौर पर 1 जून को पहुंच जाना चाहिए था। इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें दो दिनों की देरी हुई है।

Southwest Monsoon has set in over Kerala today, the 3rd June, 2021, against the normal date of 1st June.



PRESS RELEASE ISSUED IN THIS REGARD athttps://t.co/VkL373bWeh



Criteria fulfilled to declare the onset of monsoon over Kerala are attached:@rajeevan61 @drharshvardhan pic.twitter.com/3apLD3Y5FG