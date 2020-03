मेलबर्न (पीटीआई)। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने गुरुवार को बताया कि, आठ मार्च को एमसीजी में आयोजित आईसीसी वुमेंस टी-20 वर्ल्डकप फाइनल देखने आया एक दर्शक कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव निकला है। हालांकि एमसीजी का कहना है कि उस संक्रमित व्यक्ति से और लोगों को भी इंफेक्शन हुआ हो, इसकी संभावना कम है। बता दें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी-20 विश्वकप का फाइनल खेला गया था जिसमें कंगारुओं को 85 रन से जीत मिली थी।

जानिए कहां बैठा था वो शख्स

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने एक बयान जारी करते हुए कहा, 'आठ मार्च को एमसीजी में आयोजित फाइनल मैच देखने आया एक दर्शक COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ने बताया कि, संक्रमित व्यक्ति से और लोगों को वायरस फैला होगा इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि वह शख्स नार्दन स्टैंड के लेवल 2 में एन42 सेक्शन में बैठा था। हालांकि जिन दर्शकों ने इस जगह बैठकर मैच देखा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह खुद को साफ-सुथरा रखें और फ्लू जैसी कोई शिकायत होती है तो तुरंत डॉक्टर्स से परामर्श लें।

