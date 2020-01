नई दिल्ली (एएनआई)। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इंडिगो और एयर इंडिया के बाद अब स्पाइसजेट अाैर गो एयर ने बुधवार को कुणाल कामरा को एयरलाइन के साथ उड़ान भरने से रोक दिया है। इंडिगो की उड़ान के दौरान स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कमेंट किया था और इसका वीडियो भी बनाया था।



काॅमेडियन कुणाल कामरा को उड़ान भरने से रोक दिया

स्पाइसजेट द्वारा ट्वीट किया गया, स्पाइसजेट ने एयरलाइन ने अगली सूचना आने तक कुणाल कामरा को उड़ान भरने से रोक दिया है।

SpiceJet has decided to suspend Mr. Kunal Kamra from flying with the airline till further notice. @MoCA_GoI @DGCAIndia @HardeepSPuri @IndiGo6E — SpiceJet (@flyspicejet) January 29, 2020

सफर के दाैरान कुणाल कामरा का व्यवहार अस्वीकार्य

एयर इंडिया और इंडिगो ने पहले ही कुणाल कामरा की यात्रा पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों एयरलाइंस ने कहा है कि सफर के दाैरान कुणाल कामरा का व्यवहार अस्वीकार्य था।



#FlyAI: In view of the incident onboard @IndiGo6E, Air India wishes to inform that conduct of Person concerned is unacceptable.With a view to discourage such behavior onboard flts, Mr Kunal Kamra is suspended from flying on any Air India flt until further notice. @HardeepSPuri . — Air India (@airindiain) January 28, 2020



छह महीने की अवधि के लिए उड़ान भरने से रोका

इस घटना के सामने आने के बाद ही इंडिगो ने एक बयान में कहा है कि ताजा मामले को देखते हुए सूचित करना चाहते हैं कि हम कुणाल कामरा को इंडिगो के साथ छह महीने की अवधि के लिए उड़ान भरने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ऑनबोर्ड ठीक नहीं था। एयरलाइन ने यात्रियों को प्लेन में पर्सनल स्लैंडर से बचने की सलाह दी है जिससे कि बाकी यात्रियों की सुरक्षा में कोई खलल ना हो।



@MoCA_GoI @HardeepSPuri In light of the recent incident on board 6E 5317 from Mumbai to Lucknow, we wish to inform that we are suspending Mr. Kunal Kamra from flying with IndiGo for a period of six months, as his conduct onboard was unacceptable behaviour. 1/2 — IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2020



कुणाल ने ट्विटर हैंडल पर शेयर वीडियाे शेयर किया

अर्नब गोस्वामी मंगलवार को मुंबई से लखनऊ जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E 5317 में सफर कर रहे थे। इस दाैरान स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी उसमें माैजूद थे। कॉमेडियन कुणाल द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो भी ट्वीट किया। सफर के दाैरान पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो लैपटाॅप में बिजी थे और कुणाल उनसे लगातार सवाल करते रहे, लेकिन अर्नब ने कोई जवाब नहीं दिया।

I did this for my hero...

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

Posted By: Shweta Mishra