नई दिल्ली (पीटीआई)। खेल मंत्रालय ने सोमवार को सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों में प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने के लिए कह दिया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टेडियमों में सभी खेल गतिविधियों को शुरु किया जाता है। रिजिजू ने ट्वीट किया, "मुझे खिलाड़ियों और सभी संबंधितों को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खेल गतिविधियों का संचालन खेल परिसर और स्टेडियम में कड़ाई से किया जाएगा। हालांकि, जिम और स्विमिंग पूल के उपयोग पर अभी मनाही है।

I'm happy to inform sportspersons and all concerned that sports activities will be conducted in sports complexes and stadia strictly in accordance with MHA guidelines and that of the States in which they are situated. However, use of gyms & swimming pools are still prohibited. pic.twitter.com/zDHECy09iF