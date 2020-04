नई दिल्ली (आईएएनएस)। खेल मंत्री किरन रिजिजू ने भारतीय हॉकी ओलंपियन और 1975 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे अशोक दीवान की हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। अशोक दीवान इस समय अमेरिका में फंसे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगी है, इसलिए वह अभी वापस इंडिया नहीं आ सकते। खेल मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, 'हॉकी ओलंपियन अशोक दीवान अमेरिका में फंसे हैं और अस्वस्थ हैं। वह आईओए के माध्यम से किरन रिजिजू के पास पहुंचे। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया है और उन्हें तत्काल सहायता देने के लिए डॉक्टर उपलब्ध करवाया गया, ताकि उनका उपचार किया जा सके।'

