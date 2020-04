कानपुर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया में गतिरोध आ गया है और दुनिया भर में खेल की घटनाओं को या तो रद कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है। लेकिन खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एथलीटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच के लिए देश भर के साई केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। किरन रिजिजू कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि SAI के सभी क्षेत्रीय निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में एथलीटों के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही सख्त अनुशासन और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए एथलीटों को बधाई दी।

खेल मंत्री ने लिया जायजा

खेल मंत्री ऑफिस की तरफ से एक और ट्वीट आया, जिसमें लिखा गया, 'SAI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किरण रिजिजू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में, उन्हें बताया गया कि एथलीटों की कैसे निगरानी की जा रही। इस दौरान उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं इसकी भी समीक्षा की गई। यही नहीं खेलमंत्री ने अधिकारियों से एथलीटों के पोषण को लेकर भी सजग रहने को कहा, ताकि उनके वजन में गिरावट न आ जाए।'

ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही की नहीं

यही नहीं खेल मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे एथलीटों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही की नहीं। ट्वीट में लिखा गया, 'साई केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशकों ने रिजिजू को जानकारी दी, सभी एथलीट जो घर पर हैं, वह प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोचों से जुड़ रहे हैं या नहीं।'

कोरोना ने लगाया विराम

बता दें कोरोना महामारी ने टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित कर दिया और यहां तक ​​कि अन्य बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को भी निलंबित या रद कर दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13 वें संस्करण का भाग्य फ्रेंचाइजी मालिकों के रूप में अधर में लटका हुआ है और साथ ही साथ बीसीसीआई को 14 अप्रैल को सरकार से अगली सलाह की प्रतीक्षा है।

