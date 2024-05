कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Baahubali Crown of Blood Trailer Release: साउथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सैलाब ला दिया था। 2015 में पहले पार्ट के रिलीज के बाद से ही फैंस को 2017 में इसके दूसरे पार्ट का काफी बेसब्री से इंतजार था। अब एसएस राजामौली अपनी ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर लौट आए हैं। राजामौली ने रिसेंटली अपनी अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज बाहुबली: द क्राउन ऑफ ब्लड की अनाउंसमेंट की है।

वीडियो शेयर कर की अनाउंसमेंट

इस अनाउंसमेंट ने बाहुबली के फैंस के चेहरे पर एक चमक ला दी है। राजामौली ने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई सीरीज बाहुबली: द क्राउन ऑफ ब्लड का टाइटल अनाउंस किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को सीरीज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दिया है। जिसके मुताबिक वो जल्द ही इसका ट्रेलर रिलीज करेंगे। इस वीडियो के बैकग्राउंड में 'बाहुबली' का जयघोष भी सुनाई दे रहा है।

When the people of Mahishmati chant his name, no force in the universe can stop him from returning.



Baahubali: Crown of Blood, an animated series trailer, arrives soon! pic.twitter.com/fDJ5FZy6ld