मुंबई (आईएएनएस)। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित नेने और विद्या बालन जैसी हस्तियों ने एक पहल #lockdownOnDomesticViolence का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाया है। इसके तहत सभी ने इस समय चल रहे कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा के मामलों में आये ग्लोबल उछाल पर चिंता जताई है।

जारी किया वीडियो

अब एक नई पहल के तहत, एक वीडियो बनाया गया है जिसमें ये सभी और कई सेलेब्स लोगों से स्टैंड लेने और इस दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करके खुद के लिए लड़ने की रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ये सभी कह रहे हैं कि आइए घरेलू हिंसा पर ताला लगाते हैं, यदि आप घरेलू हिंसा के बारे में जानते हैं, शिकार हैं या सरवाइवर हैं, तो इसकी रिपोर्ट करें। यह इसके खिलाफ खड़े होने और चुप्पी तोड़ने का समय है। अगर आप घरेलू हिंसा के गवाह हैं, तो भी रिपोर्ट करें।

It's so disappointing to see a rise in the cases of domestic violence when we're fighting with a pandemic. Let's all put a #LockdownOnDomesticViolence and #Dial100 if we're aware of any such thing happening around us. Now is the time when we all need each other the most! pic.twitter.com/ryQYkvsnSl