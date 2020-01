कानपुर। Street Dancer 3D Celeb Review: इस शुक्रवार को दो बॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई हैं एक वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D और दूसरी कंगना रनौत की स्पोर्टस ड्रामा मूवी पंगा। स्ट्रीट डांसर 3D डांस पर बेस्ड है और कोरियोग्राफर टर्न फिल्ममेकर रेमो डिसूजा ने इसे डायरेक्ट किया है। रेमो लंबे समय से डांसिंग पर बेस्ड कहानियों पर लगातार फिल्म बना रहे हैं। फिल्म को लेकर जाने क्या है इंडस्ट्री की राय।



तरण ने कहा डिलाइटफुल

स्ट्रीट डांसर 3D को दुनियाभर के 4370 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जिनमें से 3700 भारत में और 670 स्क्रीन्स ओवरसीज में हैं।फिल्म को 2D और 3D दोनों फॉर्मेट में रिलीज किया गया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को देखने के बाद इसे डिलाइटफुल एक्सपीयरेंस बताया है। तरण ने कहा कि फिल्म व्यूअर्स को झूमने के लिए मजबूर कर देगी। रेमो डिसूजा का र्निदेशन कमाल का है, जिसके चलते फिल्म में डांस ड्रामा, इमोशन, म्यूजिक, और एक्शन का सही बैलेंस नजर आता है। वरुण, श्रद्धा, के साथ प्रभूदेवा की चमक फिल्म को और बेहतर बना देती है। तरण ने स्ट्रीट डांसर 3D को एक और बॉक्स ऑफिस विनिंग फिल्म बताया है।





करण ने कहा नाचने को करेगी मजबूर

फिल्ममेकर करण जौहर को भी स्ट्रीट डांसर 3D बेहद पसंद आई है और उनका दावा है कि ये फिल्म दर्शकों भी अच्छी लगेगी। फिल्म सभी को नाचने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं एक्टर जैकी भगनानी ने भी फिल्म की तारीफ की है और वरुण धवन की डांसिंग स्किल्स को जबरदस्त बताया है।

Just saw #streetdancer3d, being a dance enthusiast totally loved every bit of it, specially the climax. @Varun_dvn bro you are the soul and backbone of the film, @Norafatehi @ShraddhaKapoor you both are just sizzling on screen. — Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) January 23, 2020

तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार्स दिए हैं।

Posted By: Molly Seth