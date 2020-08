बुलंदशहर (पीटीआई)। बुलंदशहर पुलिस ने अमेरिका में पढ़ाई कर रही ग्रेटर नोएडा की छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा सुदीक्षा भाटी की 10 अगस्त को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में हमें जानकारी मिली है कि एक बुलेट पर सवार दो लोगों ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया और सुदीक्षा का दोपहिया वाहन पीछे से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह दुर्घटना में घायल हो गई। हम हर संभव प्रयास कर बुलेट को ट्रैक कर रहे हैं। इसके साथ ही घटना में शामिल बुलेट व उसके सवारों की जानकारी देने वालों को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

We have announced a reward of Rs 20,000 for anyone who gives us information on the correct bike riders. Details of the informants will be kept confidential: Bulandshahr SSP Santosh Kumar Singh https://t.co/oz4a70Fb8c