मुंबई (पीटीआई)। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल, नीना गुप्ता और मनोज बाजपेयी सहित अन्य ने शुक्रवार को तीन बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें मनोरंजन उद्योग की “महानतम प्रतिभा” के रूप में याद किया। "बधाई हो" में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली सीकरी का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थीं।

श्याम बेनेगल ने कही ये बात

1994 की फीचर फिल्म "मम्मो" के लिए, जिसमें फरीदा जलाल भी थीं, सीकरी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेनेगल ने पीटीआई से कहा, "मुझे उनके निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वह थिएटर में बेहद सफल अभिनेत्री थीं और मैंने उनके नाटक दिल्ली में देखे थे और इसी तरह मुझे उनके काम से परिचित कराया गया। उन्होंने मेरी तीन फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया।वह इतनी शानदार अदाकारा थीं कि आपने उन्हें जो भी भूमिका दी, वह उसकी मालिक होंगी। उन्होंने सहानुभूति और गैर-सहानुभूति दोनों तरह की भूमिकाएं निभाईं। वह एक उच्च श्रेणी की, अत्यधिक सक्षम अभिनेत्री थीं।"

नीना गुप्ता ने सीखा बहुत कुछ

2018 की सुपरहिट फिल्म 'बधाई हो' में सीकरी की बहू की भूमिका निभाने वाली नीना गुप्ता ने कहा कि वह दिग्गज एक्ट्रेस के निधन से बहुत दुखी हैं। गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश में कहा, “आज सुबह मुझे यह बहुत दुखद खबर मिली कि सुरेखा सीकरी नहीं रही। मैं अपना दुख आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूं। मुझे बहुत दुख हुआ कि वह अब हमारे बीच नहीं हैं।” 62 वर्षीय नीना गुप्ता ने याद किया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में अपने दिनों के दौरान सीकरी की परफाॅर्मेंस से वह मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मुझे याद है जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक छात्र थह और हम कैसे चुपके से उनके अभिनय को देखते थे। मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हूं।' "बधाई हो" से पहले, सीकरी और गुप्ता ने टीवी शो "सात फेरे - सलोनी का सफर" में काम किया था।

Very Sad news !!! One of the greatest talent Surekha Sikari ji passed away leaving behind so many great performances in theatre and cinema!! She was a treat to watch on stage.can&यt forget some of those memories of her act in theatre.great craft and a graceful person!! RIP🙏🙏 रिटायरमेंट एक ओल्ड-फैशंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट है: सुरेखा सीकरी यह भी पढ़ें July 16, 2021

मनोज बाजपेयी ने दी श्रद्धांजलि

फिल्म "जुबैदा" से सुरेखा के साथ काम कर चुके मनोज बाजपेयी ने उन्हें एक "सुंदर व्यक्ति" के रूप में याद किया, जिन्होंने अभिनय के शिल्प को अपना 100 प्रतिशत दिया। बाजपेयी ने लिखा, "बहुत दुखद खबर! सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक सुरेखा सीकरी जी का निधन थिएटर और सिनेमा में कई बेहतरीन प्रदर्शनों को पीछे छोड़ते हुए हुआ !! उन्हें मंच पर देखना सुखद अहसास था। थिएटर में उनके अभिनय की कुछ यादें नहीं भूली जा सकतीं।”

जोया अख्तर, जान्हवी कपूर ने भी किया ट्वीट

फिल्म निर्माता जोया अख्तर, जान्हवी कपूर और विजय वर्मा, जिन्होंने सीकरी के साथ उनकी आखिरी परियोजना "घोस्ट स्टोरीज" में काम किया, उन्होंने सुरेखा को इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि दी। अख्तर ने कहा, "आपके साथ काम करना सम्मान की बात थी।" कपूर ने लिखा, "सुरेखा मैम, एक सच्ची किंवदंती। आरआईपी।" वर्मा ने कहा, "वह कितनी प्रकृति की शक्ति थीं। एक सच्ची कलाकार। सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति। दिल टूट गया।"

पूजा भट्ट ने कही ये बात

अभिनेत्री-निर्माता पूजा भट्ट ने कहा कि वह प्रकृति की ताकत हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "वह प्रकृति की एक शक्ति थी यदि कभी कोई होती। इसलिए मैं रेस्ट इन पीस नहीं कहूंगी लेकिन रेज इन पीस सुरेखा जी। जैसा आपने किया।'

She was a force of nature if ever there was one. Hence I won&यt say rest in peace but RAGE in peace Surekhaji. As you did,during your time on earth! 🙏🙏🙏 https://t.co/fg79qdGb7U — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) July 16, 2021

दिया मिर्जा ने किया ट्वीट

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने कहा कि सीकरी एक उत्कृष्ट कलाकार थी जिन्होंने कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और आगे भी करते रहेंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया, "उनके जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं। क्या असाधारण महिला है। एक उत्कृष्ट कलाकार। वो आँखें और वो मुस्कान।'

There is no one like her. Absolutely no one. What an extraordinary woman. An artist par excellence. Those eyes and that smile 🤩 Her craft will inspire generations of performers. Was lucky to have the chance to witness her magic in person 🙏🏻✨ #RIPSurekhaSikri pic.twitter.com/UXxXKUNdVK — Dia Mirza (@deespeak) July 16, 2021

अन्य सेलेब्स ने भी किया याद

फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने लिखा, “सुरेखा सीकरी नहीं रही। अब कोई जादू नहीं होगा।" टीवी शो 'बालिका वधू' में सीकरी के साथ काम कर चुके टीवी अभिनेता शशांक व्यास ने कहा कि वह 'जीवन और सकारात्मकता' से भरपूर हैं। "वह खुद एक संस्था थीं। वह एक प्राकृतिक अभिनेत्री थीं। वह जीवन और सकारात्मकता से भरी थीं। उन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया और उनमें हास्य की भावना थी। व्यास ने पीटीआई से कहा, "मैंने उन पांच वर्षों में उनसे बहुत कुछ सीखा है। हम दोनों के बीच बेहद करीबी रिश्ता था।" अभिनेता सुशांत सिंह, रणदीप हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर सीकरी को श्रद्धांजलि दी।