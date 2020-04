नई दिल्ली (एएनआई)। साउथ अफ्रीका और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने बुधवार को अपने फेवरेट आईपीएल मोमेंट का जिक्र किया। डु प्लेसिस ने बताया आईपीएल 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उनकी टीम के सुरेश रैना का शतक इस टूर्नामेंट का उनका सबसे यादगार पल है। प्लेसिस ने सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट मोमेंट को शेयर किया। ऐसा उन्होंने सुरेश रैना के कारण किया क्योंकि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने डु प्लेसिस को #MyIPLmoment के तहत नॉमिनेट किया था।

सीएसके के लिए खेलकर खुद को मानते हैं लकी

प्लेसिस ने सीएसके के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'सीएसके के साथ 10 साल तक जुड़े रहने के लिए मैं खुद को लकी समझता हूं। मेरे पास दो आईपीएल, दो या तीन चैंपियंस लीग और कुछ अविश्वसनीय गेम जीतने की पुरानी यादें हैं। अब मैं कुछ शानदार इंडिविजिुअल इनिंग्स को याद करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि प्लेसिस ने कहा उनकी याददाश्त काफी अच्छी नहीं है मगर रैना की एक पारी उन्हें हमेशा याद रहेगी।'

#Faf has taken @ImRaina's #MyIPLMoment challenge and mentions quite a few legendary ones. But we are not gonna let him discount his incredible 67* off 42 to take us Fafulously into the 2018 Final! :') The baton now passes on to @mhussey393! #WhistlePodu @faf1307 🦁💛 pic.twitter.com/okpiPWOQDH