मुंबई (आईएएनएस)। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही उनके वो सपने अधूरे रह गए, जिसे उन्होंने कभी अपने हाथों से बुने थे। उनके सपनों की लिस्ट काफी लंबी है। जिसमें कुल 50 सपने थे जिन्हें सुशांत ने खुद अपने हाथों से एक कागज पर लिखे थे। ये सपनों की लिस्ट सुशांत के निधन पर फिर से वायरल हो रही। फैंस अपने चहेते एक्टर के उन सपनों को देख रहे जिसे एक्टर कभी पूरा करना चाहता था।





सुशांत का एक सपना था, दुनिया की सबसे महंगी लैंबोर्गिनी कार खरीदने का। इसके अलावा वह महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना चाहते थे। यही नहीं सुशांत की ख्वाहिश थी कि, वह एयरोप्लेन उड़ाएं। इसके अलावा ट्रेन से यूरोप टूर करना और इसरो-नासा में 100 बच्चों को वर्कशाॅप के लिए भेजना भी सुशांत का एक ख्वाब अधूरा रह गया।

8. Chart trajectories of Moon, Mars, Jupiter & Saturn for a week

9. Dive in a Blue-hole

10. Perform the Double-Slit experiment

11. Plant 1000 Trees

12. Spend an evening in my Delhi College of Engineering hostel

13. Send 💯 KIDS for workshops in ISRO/ NASA

14. Meditate in Kailash





अन्य सपनों की बात करें तो, सुशांत बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें किसी टेनिस चैंपियन से कोर्ट पर मुकाबला भी करना था। वह 1000 पेड़ लगाना चाहते थे और अपने इंजीनियरिंग काॅलेज के दोस्तों के साथ हाॅस्टल में टाइम बिताना भी उनका एक ख्वाब था।

15. Play Poker with a Champ

16. Write a Book

17. Visit CERN

18. Paint aurora borealis

19. Attend another NASA workshop

20. 6 pack abs in 6 months

21. Swim in Cenotes

22. Teach Coding to visually impaired

23. Spend a Week in a Jungle

24. Understand Vedic Astrology

25. Disneyland





ये सपने, सिर्फ सपने ही बन जाएंगे। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बस यादें रह गई हैं। एक्टर का आज मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्य रविवार रात ही पटना से मुंबई आ गए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सुसाइड का ही केस लग रहा है मगर सुशांत के कुछ रिश्तेदारों ने फाउल प्ले की आशंका जताई है। इसके लिए उन्होंने जांच की मांग भी की है।

26. Visit LIGO. 🌇

27. Raise a horse 🐎

28. Learn at least 10 Dance forms 🕺🏾🕺🏾

29. Work for Free Education 📚

30. Explore Andromeda with a Powerful Telescope 🔭

31. Learn KRIYA Yoga 🧘♂️

32. Visit Antarctica 🇦🇶 33. Help train Women in Self-defense 🥋

34. Shoot an Active Volcano 🌋





सुशांत के निधन से टेलीविजन, फिल्म इंड्रस्ट्री व स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लोग काफी दुखी हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अनुपम खेर, अनुराग कश्यप ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दुख व्यक्त किया। इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान ने लिखा- मैं #SushantSinghRajput की सुसाइड के बारे में सुनकर बहुत स्तब्ध और दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं एक अन्य दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया।

Learn how to Farm

36. Teach dance to kids

37. Be an Ambidextrous Archer

38. Finish reading the entire Resnick - Halliday physics book

39. Understand Polynesian astronomy

40. Learn Guitar Chords of my fav. 50 songs

41. Play Chess with a Champion

42. Own a Lamborghini











