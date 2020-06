मुंबई (आईएएनएस)। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म "दिल बेचारा" का प्रीमियर 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी + हॉटस्टार पर होगा। फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा कहते हैं, 'सुशांत सिर्फ निर्देशक के रूप में मेरी पहली फिल्म के हीरो नहीं थे, बल्कि वह मेरे परम मित्र थे। मैं उन्हें 'काई पो चे' से 'दिल बेचारा' तक जानता था। 'दिल बेचारा' 2014 की हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स" की आधिकारिक रीमेक है। यह फिल्म जॉन ग्रीन के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है।

सुशांत को याद किया निर्देशक ने

फिल्म में सुशांत के अपोजिट एक्ट्रेस संजना सांघी हैं। छाबड़ा कहते हैं, "सुशांत ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी पहली फिल्म में होंगे। इतनी सारी योजनाएँ एक साथ बनाई गईं, इतने सारे सपने एक साथ देखे गए, लेकिन कभी एक बार भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे छोड़ कर चला जाएगा।" निर्देशक ने आगे बताया, इस फिल्म को रिलीज करने के लिए उन्होंने हमेशा मुझ पर प्यार जताया। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो उनका प्यार हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिल्म में सैफ अली खान एक कैमियो में दिखेंगे।

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever. #DilBechara coming to everyone on @DisneyPlusHS on July 24. For the love of Sushant and his love for cinema, pic.twitter.com/sEdYxA7npc