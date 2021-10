मुंबई (एएनआई)। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी बड़े पर्दे की फिल्म 'छिछोरे' ने 67 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस अवसर पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ट्वीट कर उन्हें याद किया है। श्वेता ने ट्विटर पर फिल्म की टीम को अपने दिवंगत भाई को जीत समर्पित करने के लिए धन्यवाद दिया। श्वेता ने ट्वीट किया कि भाई गर्व के इस क्षण को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं, वह हमारे साथ #NationalFilmAwards की भावना से मौजूद हैं। धन्यवाद! भाई को समर्पित पुरस्कार को देखकर मेरा सीना गर्व से भर जाता है। #Chhichhore की पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई।

