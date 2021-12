मुंबई (पीटीआई)। भारतीय क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'शाबाश मिठू' अगले साल चार फरवरी को दुनियाभर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। वायकॉम18 स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस, इस बायोपिक फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने किया है। फिल्म की कहानी मिताली राज के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है कि कैसे एक महिला होने के नाते उन्होंने क्रिकेट में इंट्री मारी और अपना एक नाम कमाया।

मिताली का जन्मदिन बना खास

34 वर्षीय तापसी पन्नू इस फिल्म में मिताली राज की भूमिका निभा रही हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के 39वें जन्मदिन के मौके पर वायकॉम18 स्टूडियोज ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की। प्रिया एवेन द्वारा लिखित यह फिल्म अप्रैल में मुंबई में फ्लोर पर गई और टीम ने पिछले महीने शूटिंग पूरी की। फिल्म के कुछ हिस्से लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में शूट किए गए हैं। फिल्म में अहम भूमिका में अनुभवी अभिनेता विजय राज भी नजर आएंगे।

Cannot express how grateful and excited I am to wake up to this amazing news! Kudos to everyone involved in the making of #ShabaashMithu. In theatres on 4|02|2022.

