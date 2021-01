नई दिल्ली (एएनआई)। फिल्म एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जो जल्द ही भारतीय क्रिकेटर मिताली राज के जीवन पर आधारित बायोपिक 'शाबाश मिठू' की शूटिंग शुरु करेंगी। वह फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेने लगी हैं। एक्ट्रेस ने अपनी आगामी फिल्म के लिए खुद को तैयार करते हुए एक तस्वीर टि्वटर पर पोस्ट की जिसमें वह हाथ में बल्ला लिए खड़ी हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, 'गेंद और बल्ले के साथ रोमांस शुरु। लंबा रास्ता तय करना है लेकिन एक अच्छी शुरुआत कि आधा काम हो चुका है।'

मिताली राज की निभाएंगी भूूमिका

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "यह एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हमारे कप्तान मिताली राज के लिए।' अपनी आगामी फिल्म के लिए, तापसी कोच नूशिन अल खाडेकर के तहत प्रशिक्षण ले रही हैं। अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए, तापसी ने कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मैच देखा है।

And romance with the bat n the ball has begun....

long way to go but a good start is half job done :)

This is going to be another milestone of sorts....

For our captain cool @M_Raj03 and all her #WomenInBlue 🏏 🇮🇳 #ShabaashMithu @rahuldholakia @AndhareAjit @Viacom18Studios pic.twitter.com/8ZK5yNfGZK