नई दिल्ली (एएनआई)। एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में बाॅलीवुड को सपोर्ट करते हुए रवि किशन पर निशाना साधा है। जया बच्चन का कहना है कि, जो लोग बाॅलीवुड से नाम और काम कमाते हैं। उन्हें इस इंडस्ट्री की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि रवि किशन कहते हैं कि उन्हें जया बच्चन से ऐसे कमेंट की उम्मीद नहीं थी। रवि को लगता है कि जया ने उनका बयान सही से नहीं समझा। दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन बाॅलीवुड में चल रहे ड्रग्स कांड से पर्दा उठा रहे थे, उनका कहना था कि आज के युवा जिन्हें आइडल मानते हैं अगर वो ड्रग्स के चंगुल में फंसते है तो उन्हें बाहर निकालना होगा।

रवि किशन और जय बच्चन आमने-सामने

रवि का इतना कहना था कि, जया बच्चन भड़क गई। उन्होंने राज्यसभा में रवि का नाम लिए बिना उन पर कड़े प्रहार किए। जया ने तो रवि के लिए यह तक कह डाला कि, ऐसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। खैर भोजपुरी स्टार रवि ने जया के प्रतिक्रिया पर कोई कमेंट नहीं किया। मगर बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर प्रहार करने वाले कुछ बाॅलीवुड सितारों ने जया को सपोर्ट करना शुरु कर दिया है। इनमें तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा शुमार हैं।

For we have always stood by the initiatives, causes and awareness campaigns. It&यs time for payback. Hitting the nail on its head and how ! 👏🏼 yet again a woman from the industry spoke up 🙏🏼 #Respect https://t.co/CVz1cTlCNw

तापसी ने दिया जया का साथ

एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने जया के बयानों का समर्थन किया और टि्वटर पर लिखा, 'हम हमेशा जागरूकता अभियानों के साथ खड़े हुए हैं। अब वापस देने का समय आया है। इंडस्ट्री की एक महिला ने #Respect पर बात की।' फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने भी जया बच्चन के बयान की सराहना की और कहा कि यह "रीढ़" जैसा दिखता है। सिन्हा ने ट्वीट किया, "जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ। जिनको पता नहीं वो देख लें। रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है।"

Jaya ji would you say the same thing if in my place it was your daughter Shweta beaten, drugged and molested as a teenage, would you say the same thing if Abhieshek complained about bullying and harassment constantly and found hanging one day? Show compassion for us also 🙏 https://t.co/gazngMu2bA