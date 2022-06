उदयपुर (आईएएनएस)। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पेशे से दर्जी था। एक धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया। तालिबानी स्टाइल में मर्डर तथा उसका शूट किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही वायरल हो गया है। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर पीड़ित की हत्या कर दी गई। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया था।

It is a very sad incident. It is not a small incident, what has happened is beyond one's imagination. The culprits will not be spared: Rajasthan CM Ashok Gehlot on Udaipur murder pic.twitter.com/mcxLb2SVEA