जम्मू (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां ठथरी से डोडा जा रही एक मिनी बस के खाई में गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशसनिक अफसर माैके पर पहुंचे व लोगों की मदद से राहत व बचाव अभियान तुरंत शुरू किया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसमें कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह रास्ता काफी खतरनाक है। यहां पर ओवरलोडिंग या तेज गति से वाहन चलाने पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं।

PM Narendra Modi condoles deaths in road accident at Thatri in Jammu and Kashmir



An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives, the injured would be given Rs. 50,000, PM says.



