नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के शकरपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए आतंकी समूहों से जुड़े पांच लोगों को चार दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पांच लोगों में से दो पंजाब के हैं, जबकि बाकी कश्मीर के हैं। ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिल खुमरी ने मंगलवार को पांच लोगों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने मामले में आगे की पूछताछ और जांच के लिए आठ दिन की रिमांड मांगी थी। मामले में आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट कसार खान ने आरोपी व्यक्तियों के रिमांड आवेदन का विरोध किया था।

A Delhi Court sends 5 men (2 from Punjab, 3 from Kashmir), arrested in Delhi's Shakarpur area yesterday, to 4-day Police remand.



DCP Special Cell, in a press conference, had stated that their arrest exposed how ISI is trying to link Khalistan movement with terrorism in Kashmir. pic.twitter.com/VXoSRFKNBa