कोलकाता (पीटीआई)। बंगाली अभिनेत्री आर्या बनर्जी का निधन हो गया है। शुक्रवार को एक्ट्रेस दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर मृत पाई गईं। पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर वह उसके तीसरे मंजिल के अपार्टमेंट पर गए जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़ा गया। अंदर जाकर देखा तो 33 वर्षीय एक्ट्रेस का शव बेडरूम में पड़ा था। बता दें आर्या ने कई बाॅलीवुड फिल्मों में काम किया है। उनकी चर्चित फिल्में विद्या बालन स्टारर 'डर्टी पिक्चर' थी। इसके अलावा फिल्म 'एलएसडी' में भी आर्या ने काम किया था।

साथी कलाकार हुए दुखी

दिवंगत सितारवादक निखिल बनर्जी की बेटी, आर्या ने एलएसडी (2010) और द डर्टी पिक्चर (2011) के अलावा अन्य फिल्मों में अभिनय किया था। उसने मुंबई में मॉडलिंग के कुछ काम भी किए थे। अभिनेत्री बिदिता बाग ने आर्या के बारे में ट्वीट किया और उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।

Rest in peace Arya Banerjee...

In my early modelling days...I shared room with her...for my very first outstation project. She was a senior and a very famous model in kolkata...She pampered me a lot during our shooting days... #AryaBanerjee pic.twitter.com/7qr9bSHxV5