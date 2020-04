कानपुर। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगा है। ऐसे में सभी को घर में अंदर रहने को कहा गया है। यह वायरस एक से दूसरे में फैलता है, हालांकि इसकी वैक्सीन अभी नहीं ढूंढी जा सकी है मगर आयुष मंत्रालय ने इससे बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। यही नहीं मंत्रालय के मुताबिक, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपका शरीर रोग के खिलाफ लड़ सकेगा। ऐसे में घर बैठे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से 'AYUSH KWATH' बनाकर पीने की सलाह दी गई है।

क्या-क्या चीजें लगती हैं बनाने में

'AYUSH KWATH' जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाया गया एक पेय पदार्थ है। जिसका सेवन करने से आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसे बनाना काफी आसान है। आपके किचन में मौजूद सामनों से इसे बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ चार चीजें लगती हैं, जिसमें तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च शामिल है।

The Ministry of AYUSH presents 'AYUSH KWATH' formulation as an immunity-enhancing measure for the public.



Ayush Kwath is a combination of four medicinal herbs commonly used in the Indian kitchen. The formulation has been standardized for commercial manufacturing and pic.twitter.com/46KgH4saUV