कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दुनिया के इकलौते क्रिकेटर जिनके नाम डेब्यू मैच में शतक और पांच विकेट लेने का कारनामा है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का शनिवार की सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यूजीलैंड की वेबसाइट के अनुसार, टेलर काफी समय से बीमार थे और मार्च 2016 में गैंगरीन से लड़ने के लिए एक पैर को काट दिया गया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ट्विटर पर उनके निधन की पुष्टि की।

आठ साल तक खेला इंटरनेशनल क्रिकेटर

टेलर का अंतरराष्ट्रीय करियर आठ साल तक चला। मार्च 1965 से जुलाई 1973 तक टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए 32 मैच खेले। इनमें से 30 टेस्ट मैचों में उन्होंने हिस्सा लिया। जहां उन्होंने 20.40 की औसत से 898 रन बनाए और 26.60 के औसत से 111 विकेट लिए, जिसमें 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 74 रनों की बेहतरीन पारी खेली। टेलर ने सिर्फ दो वनडे खेले जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए। इसमें उन्होंने चार विकेट लिए।

NZC is deeply saddened to learn of the passing of NZ all-rounder, Bruce Taylor, aged 77. In his 30 Tests, Bruce was a force of nature & remains the only player in the world to have scored a century & taken a five-for on Test debut. Our thoughts are with his family & close friends