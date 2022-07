कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिर्पोट के अनुसार मानसून 2 से 3 दिनों तक अपनी इसी स्थिति पर बना रहेगा। इसके बाद मानसून दक्षिण की ओर खिसकेगा। वहीं पश्चिम में पाकिस्तान के आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक हलचल दिख रही है। झारखंड और गंगा से सटे पश्चिम बंगाल के आस पास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नजर आ रहा है।

ü Isolated heavy rainfall very likely over Odisha, Bihar and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 20th & 21st; Jharkhand on 23rd July, 2022.

ü Isolated very heavy rainfall also likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 20th and over Odisha during 22nd-24th July, 2022. pic.twitter.com/ffX09JHBtk