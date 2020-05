नई दिल्ली (एएनआई)। इन दिनों देश भर में लाॅकडाउन है और बीते दिन इसी के चलते ईद भी मनाई गई। ये साल देश के लोगों के लिए ही नहीं दुनिया भर के लिए एक टेस्ट जैसा है जिसमें उन्हें अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। बाॅलीवुड के मेगास्टार शाहरुख खान ने लाॅकडाउन में मनाई जाने वाली इस ईद की बधाई दी है। देश भर के लोगों को उन्होंने बधाई दी है, इस बुरे समय में और लाॅकडाउन वाली ईद की बधाई उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को दी है।

May the blessings of Allah see us through these times. In the end, it&यs Faith that keeps us going... Eid Mubarak to all. May He shower all with love, peace and prosperity always.