कानपुर। Baaghi 3 remake song Dus Bahane 2.0 out: 2005 में आई मूवी दस में विशाल-शेखर का कम्पोज किया फेमस सांग अब नए अंदाज में दिखाई देने के लिए तैयार है। ओरिजनल सांग को अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दीया मिर्जा, और जायद खान पर पिक्चराइज किया गया था। अब, 15 साल बाद, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर को पाप्युलर पैपी नंबर के रीमेक में में देखा जा सकता है। सांग का रीमेक दस बहाने 2.0 रिलीज कर दिया गया है। इसमें टाइगर और श्रद्धा विदेशी लोकेशंस पर सिर से पैर तक ग्लैमरस लुक में थिरकते नजर आ रहे हैं।

टाइगर ने शेयर किया ट्रेलर

सॉन्ग का वीडियो लिंक टाइगर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होने लिखा है कि जहां भी आपकी पार्टी हो इस फुट टैपिंग सांग के साथ रॉक करने के लिए तैयार हो जायें। उन्होंने सांग के ब्लॉक बस्टर बनने का दावा किया है।

(1/2) Where&यs your party at? ? The Baaghis are all set to rock your block with the most badass song of the year! #DusBahane 2.0 is out now. https://t.co/jbaL6x1ouX#Baaghi3 #SajidNadiadwala @ShraddhaKapoor @Riteishd @khan_ahmedasas @WardaNadiadwala