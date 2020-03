मुंबई (IANS)। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार कोरोनोवायरस महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पीएम केयर फंड को 25 करोड़ रुपये दान दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके लिखा है "यह वह समय है जब लोगों की जिंदगियां ही सबसे अहम हैं, और हमें इसके लिए कुछ भी और सब कुछ करने की जरूरत है और अब अपनी बचत से नरेंद्र मोदी जी के पीएम-केयर फंड में 25 करोड़ रुपये का योगदान देने की प्रतिज्ञा करता हूं। अक्षय ने पीएम नरेंद्र मोदी को किए ट्वीट में यह बातें कहीं हैं। साथ ही उन्‍होंने लिखा है, आइए, लोगों की जानें बचाएं, जान है तो जहान है।

पीएम मोदी की अपील के जवाब में अक्षय ने दिया डोनेशन

बता दें इससे पहले, सरकार ने आपातकालीन COVID-19 महामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से, आपातकालीन स्थिति कोष या PM CARES फंड की स्थापना की। पीएम मोदी ने इस फंड में दान देने की अपील करते हुए शनिवार को एक ट्वीट किया था। अक्षय कुमार ने उसी को रिट्वीट करते हुए खुद के डोनेशन देने की जानकारी दी है । पीएम मोदी पे PM CARES फंड से जुड़े अपने ट्वीट में लिखा था, यह देश में आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करेगा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में रिसर्च को माटिवेट करेगा।

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji&यs PM-CARES Fund. Let&यs save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS

वाइफ ट्विंकल खन्ना ने की जमकर तारीफ

पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए दान देने वाले ट्वीट पर अक्षय की वाइफ ने उनकी बहुत तारीफ की। ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्वीट में लिखा, अक्षय ने मुझे गर्व का एहसास कराया है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह श्‍योर हैं कि वह इतनी बड़ी रकम है और हमें यह धनराशि मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर अक्षय का जवाब था, जब मैंने शुरुआत की थी तब 'मेरे पास कुछ भी नहीं था और अब जबकि मैं इस स्थिति में हूं, तो अब भला मैं उनकी मदद करने से कैसे पीछे हट सकता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है।

The man makes me proud. When I asked him if he was sure as it was such a massive amount and we needed to liquidate funds, he just said, & I had nothing when I started and now that I am in this position, how can I hold back from doing whatever I can for those who have nothing.&य https://t.co/R9hEin8KF1